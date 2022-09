Dezelfde boodschappen in België, Frankrijk en Nederland: welk land is écht het goedkoopst?

Nu er steeds meer zorg is over de prijzen van alledaagse dingen wil je ook weten of boodschappen hier duurder of goedkoper zijn dan in andere landen. Een Belgische krant vergelijkt een boodschappenkar vol A-merken in Nederland, België en Frankrijk.

De krant ging langs bij Albert Heijn in het Nederlandse Hulst, Auchan in het Franse Roncq en Colruyt in Kortrijk. Telkens vulden ze de winkelkar met dezelfde 40 A-merken. Wat bleek? Tussen het goedkoopste en duurste land zit een stevige 53 euro (!) verschil.

Albert Heijn in Nederland is royaal het duurst. Voor dezelfde winkelkar als in Frankrijk betalen ze bij AH 53,15 euro meer. Vermoedelijk door gebrek aan concurrentie: “Meer dan de helft van de supermarkten in Nederland zijn in handen van Albert Heijn en Jumbo. Die hoeven dus enkel maar naar elkaar te kijken bij het bepalen van hun prijzen.”