Elon Musk: ruzie met Apple was misverstand

Elon Musk is niet langer woedend op Apple. De eigenaar van Twitter liet woensdag weten dat hij heeft gesproken met Apple-baas Tim Cook, en zijn eerdere aantijgingen op een misverstand bleken te berusten. Eerder deze week beschuldigde Musk de iPhonefabrikant nog van censuur, klaagde hij over de 30 procent provisie die Apple rekent en beweerde hij dat Apple had gedreigd Twitter uit de App Store te verwijderen. Nu zegt hij dat dat een misverstand was: "Tim was er heel duidelijk over dat Apple dat nooit heeft overwogen." Musk twitterde dat hij een goed gesprek had gehad met Cook. Om te onderstrepen dat de strijdbijl is begraven, deelde hij op zijn socialmediaplatform ook een video van het "prachtige" hoofdkwartier van Apple in het Californische Cupertino. Na de tirade van Musk maandag daalde het aandeel van Apple, dat al geplaagd werd door sociale onrust en coronalockdowns in China, op de beurs.