In Europa gaat deze winter mogelijk het licht uit

Komende winter is er in delen van Europa een kans op een tekort aan elektriciteit. De grootste risico’s worden komende winter verwacht in Ierland, Frankrijk, het zuiden van Zweden, Finland, Malta en Cyprus. Voor Nederland worden geen risico’s verwacht. Dat staat in de donderdag gepubliceerde Winter Outlook van Entso-e, de branchevereniging van 39 Europese hoogspanningsnetten, waar het FD over schrijft..

In Nederland blijft het licht aan door 'een ruime en brede mix van energieproductie, goed gevulde gasopslagen en stroomverbindingen met het buitenland'. In geval van een extreem koude winter kunnen wel situaties optreden waarin bedrijven gedwongen worden het gasverbruik omlaag te brengen. Maar gasgestookte elektriciteitscentrales blijven dan alsnog toegang houden tot aardgas, omdat deze nooit als eerste zullen worden afgeschakeld, verwacht netbeheerder Tennet.