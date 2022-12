Elon Musk is niet meer de rijkste man ter wereld, zegt zakenblad Forbes. Door de aankoop van Twitter en de aandelen in Tesla die hij daarvoor van de hand deed, is zijn vermogen gekelderd. De Fransman Bernard Arnault is nu de rijkste. Hij is eigenaar van luxeconcern LVMH, bekend van modehuizen als Louis Vuitton, Christian Dior en Fendi, maar ook van diverse drankmerken.