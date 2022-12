Belgische politiechef werkt al zeven jaar niet meer, maar krijgt nog steeds 4500 euro netto per maand

De Belgische hoofdcommissaris Marcel Simonis heeft al zeven jaar lang geen dag gewerkt en ontvangt nog steeds een salaris van 4500 euro netto. Daar gaat hij mee door tot hij over vijf jaar met pensioen kan.

Simonis was chef van de politiezone Vesdre, waar ook Verviers toebehoort. Hij werd er in 2001 de baas, maar medewerkers vonden hem 'te autoritair' en 'een gevaar voor de gezondheid van zijn medewerkers'. Na een negatief rapport over zijn functioneren beëindigde de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken uiteindelijk zijn mandaat.

Maar hij kon niet ontslagen worden en hoeft niet akkoord te gaan met een lagere functie. En dus werkt hij niet maar wordt hij nog steeds doorbetaald, zo onthulden de kranten van de Waalse groep Sudpresse maandag.

Iedere maand wordt er netjes 4500 euro naar zijn rekening overgemaakt. Simonis kost de politie dus jaarlijks inclusief premies en belastingen zo'n 120.000 euro. En daar heeft hij nog recht op tot zijn pensioen in 2027, dat ongetwijfeld ook riant zal zijn.