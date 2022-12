ING sluit kantoren op vrijdag: er komt niemand meer

Bij de ING komen zo weinig mensen op vrijdag naar kantoor dat de bank tien voetbalvelden aan kantoorruimte in Amsterdam definitief sluit op die dag.

Op vrijdag komt nog maar een tiende van het personeel naar kantoor. Zij hoeven niet thuis te blijven: vanaf januari kunnen ze naar het nieuwe duurzame hoofdkantoor bij station Bijlmer.

Het bespaart de bank flink wat energiekosten, legt een woordvoerder uit in de Telegraaf. "De energiebesparing per maand is vergelijkbaar met het gemiddelde maandelijkse energieverbruik van 122 huishoudens.”

In het algemeen werkt de Nederlander veel meer thuis dan vroeger. Ook op maandag en woensdag is het een stuk rustiger. Dinsdag en donderdag zijn de dagen waarop we nog wel naar kantoor gaan.

Directeur Pieter Hendrikse van vastgoedadviseur JLL Nederland in de Telegraaf: "Dat kun je ook zien aan de files op dinsdag en donderdag. Die zijn net zo lang als vroeger.” De NS heeft vanwege de vele vrijdagse thuiswerkers op die dag ook de dienstregeling versoberd.

Volgens het laatste onderzoek van het KiM (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid) werkt ruim vier op de tien werkenden wekelijks thuis. Het aantal uur is sinds de coronaperiode meer dan verdubbeld van gemiddeld 3 naar 6,5 uur per week. Dat lijkt weinig, maar het beeld wordt vertekend doordat de helft van de werkenden helemaal niet thuis kan werken, omdat het werk daar niet geschikt voor is.