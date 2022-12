FTX-baas leende half miljard van bedrijf

Oprichter Sam Bankman-Fried van de failliete cryptobeurs FTX leende ruim een half miljard dollar van investeerder Alameda Research. Samen met oud-bestuurder Gary Wang kocht hij daarvoor een belang in beleggingsapp Robin Hood, staat te lezen in rechtbankdocumenten die met het bankroet van FTX te maken hebben. De lening is opvallend omdat inmiddels duidelijk is geworden dat Alameda, dat ook van Bankman-Fried was, de beschikking had over de tegoeden van FTX-klanten en die gebruikte voor investeringen. Maar een deel daarvan is dus ook uitgeleend aan een andere onderneming van Bankman-Fried en Wang. Daarmee is het belang van 8 procent in Robin Hood inzet geworden van een rechtszaak rond het faillissement. FTX probeert onder leiding van de curator de aandelen te claimen, maar heeft daarbij concurrentie van het eveneens failliete cryptobedrijf BlockFi. Het hoofd van Alameda Research zou de aandelen aan dat bedrijf hebben toegezegd vlak voordat FTX omviel. BlockFi is een van de schuldeisers van FTX. Bankman-Fried is vorige week door de Bahama's uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Daar loopt een onderzoek naar hem vanwege fraude. Na het betalen van een borg van 250 miljoen dollar wacht hij in huisarrest zijn rechtszaak af.