Biertje in de horeca naar €3,50

Heineken en Grolsch, de twee grootste brouwerijen van Nederland, kondigden de prijsstijging van bier krap een maand geleden al aan. Per 1 januari betalen horecaondernemers 10,7 procent meer voor Heineken en voor Grolsch bijna 7 procent meer. Daar komen voor de horeca nog veel andere prijsstijgingen bij, met name van energie en personeel.

Volgens het AD zal een biertje in het café dan ook € 3 of 3,50 gaan kosten. ,,Komende drie maanden zullen spannend worden en voor veel ondernemers ook lastig. Het is overleven tot april, als het zonnetje weer gaat schijnen en mensen op het terras kunnen zitten.''