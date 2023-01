  Topvrouw IMF: ‘2023 wordt een nog zwaarder jaar dan 2022’

Eén warme wintermaand is niet genoeg om de economische vooruitzichten echt op te fleuren. Volgens IMF-topvrouw Kristalina Georgieva wordt een derde van de wereldeconomie dit jaar getroffen door een recessie.

Ze zegt tegen het Amerikaanse CBS dat 2023 waarschijnlijk 'zwaarder wordt dan het jaar dat we achter ons laten'. "Waarom? Omdat de drie grote economieën - de Verenigde Staten, de Europese Unie en China - allemaal tegelijkertijd vertragen", aldus de Bulgaarse baas van het Internationaal Monetair Fonds.

De recessie komt vooral door de torenhoge inflatie, onder meer veroorzaakt door hoge energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Om de inflatie te beteugelen verhogen centrale banken de rentes, maar daarmee remmen ze de economie. Later deze maand komt het IMF met nieuwe ramingen, die mogelijk nog negatiever zijn door de coronagolf in China.

Over Nederland is het IMF vrij somber. Dit jaar zal de economie nauwelijks nog groeien en ondanks het prijsplafond wordt het leven nog duurder. Ook zouden energietekorten elders in de EU schade aan de Nederlandse economie kunnen toebrengen.

Dit is een opinie van de Welingelichte Kringen Redactie