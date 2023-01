De inflatie zou wel eens mee kunnen vallen

Door goedkopere olie en gas kan de inflatie in Nederland en de eurozone sneller dalen dan eerder werd verwacht.

Sinds begin december is de gasprijs bijna gehalveerd tot €74 per megawattuur, een niveau dat vlak voor de Russische inval in Oekraïne voor het laatst werd gezien. Bij het voorspellen van de inflatie wordt nog steeds gerekend met veel hogere prijzen voor olie en gas dan de huidige.

ING-econoom Carsten Brzeski tegen het FD: 'Theoretisch kan de prijsdaling van energie zelfs leiden tot een paar maanden van deflatie."

Gevolg is mogelijk dat de rente minder hard zal stijgen.

Gevolg zal ook zijn dat het kabinet niet veel geld kwijt zal zijn voor het prijsplafond van energie.