Waarom je beter geen Van Moof-fiets kunt kopen

Van Moof verkoopt peperdure fietsen met beloftes van fantastische service. De werkelijkheid is heel anders, schrijft Het Parool. Sommige Van Moofs komen al stuk uit de doos, andere gaan stuk bij normaal gebruik. En dan begint de nachtmerrie: een Van Moof kan alleen worden gerepareerd bij Van Moof. En voor de reparatie-afdeling zijn zeer lange wachttijden. De belofte van een reparatie binnen hooguit zeven dagen wordt niet waargemaakt. “Ik heb een keer negen weken moeten wachten totdat mijn fiets gemaakt werd,” zegt Paul X tegen Het Parool.

“Je weet niet hoeveel geld ik aan Ubers kwijt ben omdat ik mijn fiets niet aankreeg,” zegt VanMoofklant Casper Feijs (28 jaar), die twee jaar geleden een VanMoof kocht, tegen Het Parool. “In die tijd ben ik, zonder te overdrijven, wel twintig keer bij VanMoof geweest.”

In Amsterdam is nu de eerste kans op een afspraak 6 februari. En dan kan het nog weken duren voordat de fiets klaar is.

Als oorzaak voor de wachttijden noemt een woordvoerder de wereldwijde crisis in de aanvoerketen, ‘net als bij alle andere e-bikeproducenten’. Verder wil het bedrijf niet reageren.