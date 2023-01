Voor een tientje naar Nice of voor 30 euro naar Barcelona is van de baan. De reiziger gaat vele tientjes meer betalen voor een retourvlucht naar Nice of Barcelona. Dat is het directe gevolg van enkele milieumaatregelen die van kracht zijn geworden, binnen Nederland en binnen de Europese Unie.

Dat schrijft het FD op basis van onderzoek van ABN Amro naar het effect op de ticketprijs van twee maatregelen: de verhoging van de vliegtaks in Nederland en het Europese besluit dat de luchtvaart binnenkort veel meer moet gaan betalen voor de uitstootrechten van CO₂.

‘De tijd van goedkoop vliegen is voorbij’, zegt Stef Driessen, expert leisure en reizen bij ABN Amro in het FD. Als luchtvaartmaatschappijen deze extra milieukosten volledig doorberekenen, verwacht de bank flink duurdere tickets voor vluchten binnen Europa: ‘De prijs van een retour Schiphol-Barcelona kan volgens onze berekeningen € 47 duurder worden, naar Athene € 56 en naar Nice bijna € 45.’