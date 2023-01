Ook grootste cryptobeurs van Nederland slachtoffer van FTX

In de nasleep van de instorting van cryptoplatform FTX komen vele andere cryptobeurzen in de problemen, waaronder ook het Nederlandse Bitvavo, dat nog wacht op de terugbetaling van tientallen miljoenen euro's door beleggingsfirma DCG.

Volgens het FD gebruikt bijna de helft van alle Nederlandse cryptobeleggers het Amsterdamse Bitvavo om cryptovaluta zoals bitcoin te kopen en te verkopen. Bitvavo had 280 miljoen euro aan klanttegoeden uitgeleend aan DCG. Maar dit bedrijf kan nu slechts 70 procent terugbetalen. Bitvavo onderhandelt nog over de rest, maar zegt klanten in alle gevallen hun geld terug te kunnen geven, omdat het zelf genoeg in kas heeft.

De cryptowereld heeft een flinke klap gehad door het omvallen van FTX, een van de grootste cryptoplatforms ter wereld. De koers van bitcoin is ingezakt en sommigen betwijfelen of de markt er weer bovenop komt. Tegen FTX-oprichter Sam Bankman-Fried loopt een onderzoek in de VS. Hij wordt verdacht van miljardenfraude.