Met deze mbo-studies verdien je later meer dan veel hbo’ers

'Doorleren' is allang geen garantie meer voor een beter salarisstrookje. Mbo'ers in de techniek, maar ook verpleegkundigen en vrachtwagenchauffeurs verdienen vaak meer dan menig hbo'er.

Dat staat in de Keuzegids mbo met daarin 10.000 opleidingen en hun baankansen. Het beste af is een mbo'er die de opleiding procestechniek heeft afgerond. Na anderhalf jaar bedraagt het bruto uurloon 20,90 euro. Gemiddeld verdienden hbo'ers de afgelopen jaren iets meer dan 16 euro per uur. Na procestechniek, zijn de studierichtingen verpleegkunde, vervoer, verzorgende en scheepvaart het best betaald.

Niet alleen verdienen veel mbo'ers hetzelfde of meer als hbo'ers, ze zijn gemiddeld ook tevredener met hun baan dan werknemers met een hbo-diploma. "Dit is echt een soort emancipatie van het mbo”, zegt Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit Tilburg, tegen De Telegraaf. "Het idee was lange tijd: hoe hoger je opleiding hoe meer je verdient, maar de markt begint mbo’ers nu echt anders te behandelen. Dat heeft te maken met de krapte in een paar cruciale sectoren, zoals de bouw en de techniek. En het past bij wat onderwijsminister Dijkgraaf graag wil: dat de studieniveaus een waaier worden en niet een soort toren die je moet beklimmen.”

Toch zijn er nog veel mbo'ers die daarna verdergaan op het hbo. Dat loont bijvoorbeeld wel in de richtingen rechten en communicatie, maar bij andere studies niet. "Want er zijn ook veel sectoren die juist op zoek zijn naar praktisch geschoolde mbo’ers die meteen aan het werk willen”, aldus Wilthagen.