Huizenprijzen dalen hard: omslagpunt bereikt

Voor het eerst in negen jaar zijn de huizenprijzen in 2022 gedaald. De prijs van een koopwoning zakte met 6,4 procent naar gemiddeld 407.000 euro, blijkt uit de laatste cijfers van makelaarsvereniging NVM.

De NVM spreekt van een omslagpunt: in 2021 stegen de huizenprijzen nog met zo'n 20 procent. In het laatste kwartaal van 2022 werd een woning 3,7 procent goedkoper vergeleken met het derde kwartaal. Daarin zakte de huizenprijzen zelfs met 5,8 procent.

Ook het aantal verkochte woningen is hard teruggelopen. In het vierde kwartaal werden er 8 procent minder huizen verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ook staan er 14 procent meer huizen te koop en duurt het langer voor een woning verkocht is.

"Het vierde kwartaal was vriendelijker voor de woningkoper", reageert NVM-bestuurder Lana Gerssen. "De extreem verhitte markt lijkt daarmee achter ons te liggen, al maak ik me wel zorgen over de betaalbaarheid gezien de gestegen hypotheekrente.” Die ging in een jaar tijd van 1 naar 4 procent. En het is nog nooit anders gegaan: als de rente stijgt, dalen de woningprijzen.