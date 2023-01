Van Moof gered met nieuw kapitaal

Het gaat niet zo goed met fietsfabriek Van Moof. De aandeelhouders hebben nieuw geld in het bedrijf moeten pompen om het overeind te houden, bericht het FD. De druk was hoog: het Amsterdamse bedrijf waarschuwde onlangs dat zonder kapitaalinjectie zijn voortbestaan over twee maanden in gevaar zou komen.

Het geld is op. Zo heeft het bedrijf leveranciers gevraagd facturen later te mogen betalen, zodat het genoeg cash heeft om het uit te zingen tot het nieuwe kapitaal binnen is.

Oorzaak is dat de trendy (peperdure) fietsen vaak stuk gaan, schrijft het FD.

Zo klagen klanten dat de fietsen veel mankementen vertonen en zij lang moeten wachten op reparaties. Dat kost het bedrijf veel geld: het moest in 2021 € 8 miljoen opzijleggen voor reparaties die onder de garantie vallen. Klanten kunnen niet naar andere fietsenmakers, omdat VanMoof uitsluitend eigen onderdelen gebruikt.