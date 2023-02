Supermarkten in de grensstreek in grote problemen: prijzen in Duitsland veel lager

Steeds meer Nederlanders rijden naar onze oosterburen voor de wekelijkse boodschappen. Vooral de A-merken, alcoholische dranken, sigaretten en persoonlijke verzorgingsproducten zijn er stukken goedkoper.

Ondernemers in de grensstreek zijn bang dat ze moeten sluiten. Dit is slecht nieuws voor de leefbaarheid in vele dorpskernen, zoals Babberich en Eibergen. Er komen dan vaak ook andere functies te vervallen, bijvoorbeeld post- en bankzaken en speciale servicepunten.

Er zijn verschillende redenen waarom boodschappen in Nederland zoveel duurder zijn dan over de grens. Zo is het lage btw-tarief in ons land 9 procent, terwijl het in Duitsland 7 procent is. Ook zijn supermarktketens in Nederland niet in staat om zoveel inkoopkorting te bedingen als de grote Duitse, Franse en Spaanse bedrijven, omdat discounters als Aldi en Lidl daar een sterkere positie hebben.

Als klap op de vuurpijl mogen supermarkten vanaf 1 juli 2024 geen sigaretten meer verkopen. “Deze tabaksomzet is voor onze supermarkt niet te missen”, legt de Coop-ondernemer Willie van den Berg uit Babberich uit in De Telegraaf. “In een omtrek van vijf kilometer is straks geen tabak meer te koop. Rokers gaan dan naar Duitsland of de grote stadscentra, meestal in de buurt van onze concurrenten waar ze dan meteen hun andere boodschappen doen.”

Eigenares Annie Harmsen van de Plus in Eibergen is niet van plan het bijltje erbij neer te gooien en heeft schuin tegenover de supermarkt een tabaksspeciaalzaak geopend. “In 2024 mogen we in onze Plus geen tabak meer verkopen en vanaf 2026 kan dat ook niet meer bij tankstations in het dorp. Dat betekent dat inwoners hun heil in Duitsland zoeken, ook voor andere boodschappen. Daarom hebben we onze eigen winkel geopend. Niet omdat ik vóór verkoop van tabak ben, maar om de klanten hier te houden en daarmee de leefbaarheid in het dorp intact te houden.”