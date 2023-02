Heineken dat bier bleef verkopen in Rusland komt met verklaring. Maar moeten we dat geloven?

Heineken zou niet meer investeren in Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne, toch bracht de bierbrouwer er 61 nieuwe producten op de markt, zo ontdekte Follow the Money eerder deze week. Het regent nu kritiek.

Follow the Money hoefde er niet eens diepgravend onderzoek naar te doen. Het stond gewoon op de Russische website van Heineken: 'In recordtempo' zijn er 61 nieuwe producten gelanceerd, waardoor 720.000 hectoliter extra bier en frisdrank is verkocht, staat er trots.

Na de golf aan kritiek die losbarstte, tot aan de Tweede Kamer aan toe, haalde Heineken de teksten snel offline. Het bedrijf had immers beloofd zich terug te trekken uit Rusland.

De bierbrouwer kwam gisteravond laat met een verklaring. De banden met Rusland zouden wel degelijk verbroken zijn. Lokale collega's zouden de Russische vestiging draaiende houden, zodat het levensonderhoud van de 1800 medewerkers niet in gevaar komt en het bedrijf niet wordt genationaliseerd. "Laat het duidelijk zijn dat Heineken geen dividenden, bedrijfsvergoedingen of royalty’s uit Rusland ontvangt", klinkt het.

Niet geloofwaardig

Volgens Wim Dubbink, hoogleraar bedrijfsethiek aan Tilburg University, zou dat best waar kunnen zijn en dan valt Heineken niet eens zoveel te verwijten. Toch heeft hij ook zijn twijfels, zegt hij in het AD. "Wordt eventuele winst dan aan een goed doel gegeven of vloeit die toch ongemerkt in de eigen zak? Wat dat betreft vind ik het een beetje verdacht dat Heineken nu stelt financieel geen voordeel te willen hebben. Dat is voor een organisatie die haar verantwoordelijkheid wil nemen wellicht een te bescheiden criterium. Zo behouden ze het recht om zo te handelen dat ze geen enkel verlies maken.’’

En ja, het is niet het eerste grote bedrijf dat zaken blijft doen in Rusland. Ook Bavaria verkoopt er nog gewoon bier en Philips brengt er nog steeds zijn scheerapparaten aan de man. "Ik vind niet dat we multinationals op hun mooie ogen moeten geloven. Ze hebben een slechte reputatie opgebouwd. Dat kunnen we elke dag weer bevestigd zien in de krant’’, aldus Dubbink.