Schaamteloze farmaceuten graaiden 90 miljard dollar aan coronawinst. Maar ze zijn niet allemaal slecht

Pfizer/BioNTech (35 miljard + 20 miljard dollar), Moderna (20 miljard dollar) en de Chinese farmaceut Sinovac (15 miljard dollar) hebben idiote woekerwinsten gemaakt in 2021 en 2022. Dit is grotendeels te danken aan nodeloos hoge investeringen vanuit overheden.

'Never waste a good crisis'

Dit concludeert Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) in een nieuw rapport. In de contracten met de vaccinmakers ontbraken afspraken om extreme winsten te voorkomen. Er werd zo'n 90 miljard dollar overgemaakt voor onderzoek, ontwikkeling en productie, maar ook al werkte het vaccin niet, dan nog mochten ze het geld gewoon houden.

AstraZeneca en Johnson & Johnson hadden daarentegen geen winstoogmerk. Hulde voor deze farmaceuten die hun vaccins ontwikkelden en verkochten zonder direct winst te willen maken.

Exorbitante nettowinsten

SOMO spreekt over onderhandelingsfouten, gebrek aan transparantie en paniekvoetbal bij overheidsinstanties en schaamteloze verrijking tijdens een humanitaire crisis door de farmaceutische bedrijven. “Het bedrag zou wel eens veel hoger kunnen liggen omdat bedrijven en overheden niet transparant zijn geweest over hun deals.”, legt onderzoeker Esther de Haan van Somo uit aan het AD. “Voor zover wij hebben kunnen vaststellen, hoefden bedrijven op grond van deze overeenkomsten geen geld terug te geven dat was gebruikt voor de ontwikkeling en productie van vaccins. Zelfs niet wanneer de ontwikkeling mislukte en het vaccin nooit werd geleverd.”

Schaamteloos

“Bedrijven zijn schaamteloos voor de winst gegaan en hebben de voorkeur gegeven aan deals met landen met een hoog inkomen, die een hogere prijs per dosis betaalden”, zegt De Haan. “Rijke landen hebben ook lage-inkomenslanden verdrongen door deals te sluiten met alle vaccinproducenten en meer vaccins op te eisen dan ze nodig hadden.”

Pfizer/BioNTech en Moderna verhoogden de prijzen van hun vaccins tussen 2020 en 2022 met respectievelijk 56 en 73 procent, terwijl ze al vanaf het begin van de pandemie 'aanzienlijke winsten' boekten.