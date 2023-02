Word reikimaster of bierproever: nog steeds bizarre cursussen in STAP-budget

De voorwaarden zouden worden aangescherpt, maar nog steeds staat er een aantal bizarre cursussen in het lijstje voor het STAP-budget. Met deze overheidssubsidie van 1000 euro voor bijscholing, die je sinds vanochtend weer kon aanvragen, kun je als je wilt reikimaster worden of leren 'helende geuren ontdekken'.

Het ministerie van Sociale Zaken toetst de cursussen die mogen worden gekozen met een STAP-budget. Dat ging in het verleden echter niet helemaal goed. De gekste cursussen werden aangeboden en bovendien werden ze fors duurder, omdat 'de overheid toch betaalt', zo was de gedachte van veel cursusaanbieders.

Na de kritiek werd de mogelijkheid tot aanvragen uitgesteld tot vandaag en zijn 2700 cursussen geschrapt. Voorwaarde is dat opleidingen gericht moeten zijn op de arbeidsmarkt. Er wordt nu gekeken of het budget ook alleen kan worden ingezet voor sectoren met tekorten zoals de ict, het onderwijs of de zorg.

Maar dat is nog niet helemaal gelukt. Je kunt nog steeds een cursus bier proeven volgen op kosten van de overheid, of dus reikimaster worden en helende geuren ontdekken. Volt-leider Laurens Dassen reageert fel: "Volstrekt belachelijk: je kunt nog steeds 1000 euro belastinggeld krijgen als je een cursus aromatherapie wil doen", twittert hij. "Nederland staat te springen om handen aan bedden, aan moersleutels, aan installatie van zonnepanelen en warmtepompen, niet aan smeulende wierookstokjes of ijsbaden."