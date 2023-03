Ondanks het energieprijsplafond is de inflatie in februari weer opgelopen, zegt get Centraal Bureau voor de Statistiek. Onder meer de stijging van de voedselprijzen draagt bij aan een hardnekkig hoge geldontwaarding.

Volgens de Europese definitie lag het gemiddelde prijspeil in februari 8,9% hoger dan een jaar eerder. In januari was de jaar-op-jaarinflatie volgens deze berekeningswijze 8,4%. Het record (17,1%) dateert van september 2022.