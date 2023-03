Nederlanders geven 11 miljard euro uit aan verduurzamen huis

Nederlanders hebben vorig jaar 11,3 miljard euro uitgegeven aan het verduurzamen van hun huis, meer dan het jaar daarvoor. Volgens marktonderzoeksbureau Multiscope willen huishoudens energiekosten besparen, vooral mensen in een huis met een laag energielabel. Bijvoorbeeld door zonnepanelen te plaatsen of hun woning te isoleren. De prijzen voor onder meer gas en elektriciteit zijn flink gestegen sinds de zomer van 2021, mede vanwege de oorlog in Oekraïne. Mensen besparen meer energie en investeren vaker in het verduurzamen van hun huis, meldde energiebedrijf Vattenfall eerder deze maand na onderzoek in onder meer Nederland. In 2021 was het bedrag dat mensen uitgaven aan verduurzaming 8,6 miljard euro, zo'n 30 procent minder dan vorig jaar. Marktanalist Sven de Bruijn noemt het een "absurde stijging". "Meer huishoudens zijn gaan verduurzamen en per huishouden zijn we meer aanpassingen per woning gaan doen." Hij stelt dat bijna zes op de tien huishoudens op minstens één manier hebben verduurzaamd. Zonne-energie Het meeste geld is uitgegeven aan verduurzamen met zonne-energie, dit was 38 procent van het totaalbedrag. Ook aan isolatie werd met 37 procent veel besteed. Volgens De Bruijn komt dit omdat het grotere investeringen zijn. "Zonnepanelen leggen op het dak kunnen veel mensen niet zelf. Dat moeten ze laten uitvoeren door een derde partij, waardoor ze meer uitbesteden." Huishoudens met zonnepanelen kunnen stroom die ze niet gebruiken terugleveren aan het elektriciteitsnet, maar dit is een van de redenen dat het net op steeds meer plekken vol raakt. Stroom terugleveren kan dan tijdelijk niet. Netbeheerder TenneT wil tot en met 2031 ruim 10 miljard euro investeren in het vergroten van de capaciteit om problemen als deze op te lossen.