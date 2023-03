Huizenkopers haken massaal af, nieuwbouw stort in

Grote woningbouwprojecten komen nauwelijks van de grond. Veel woningen zijn voor potentiële kopers te duur, waardoor hele projecten worden afgeblazen. Dit jaar worden de helft minder woningen gebouwd dan in voorgaande jaren gebruikelijk was. Dat schrijft het AD.

Volgens de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (Neprom) komen nieuwe projecten in gevaar door de gestegen rente, hogere bouwkosten en strengere stikstofeisen.

De Neprom, waarin alle projectontwikkelaars zijn vertegenwoordigd, verwacht dat landelijk het aantal verkochte nieuwbouwwoningen in 2023 met de helft afneemt in vergelijking met wat in de afgelopen jaren gebruikelijk was. ,,Een dramatische terugval’’, zegt voorzitter Jan Fokkema