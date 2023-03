De duurste huurflat van Amsterdam kost € 25.000. Per maand

De Pontsteiger is (op dit moment) the place to be voor rijkaards in Amsterdam. Het merkwaardige gebouw aan de Houthavens ('iconisch' in het slang van architecten) herbergt honderden rijken en mensen die rijk willen lijken. En boven aan die apenrots staat de bewoner van de duurste woning in de Pontsteiger. Maar die is er nu even niet. Misschien speelt de prijs een rol: €25.000 euro per maand, exclusief energie en servicekosten. Een plaats in de parkeergarage is wel inbegrepen. En een auto is wel nodig: de Houthavens zijn niet bepaald down town.

Maar als je 25.000 huur te veel vindt, kun je de woning ook kopen. Vraagprijs: € 7.150.000 k.k.

In de taal van de makelaar:

Spectaculair penthouse in het iconische Pontsteiger in Amsterdam Met een ongeëvenaard filmisch uitzicht op het omringende stadsbeeld en meer dan 470 m² licht vloeroppervlak, is dit penthouse de definitie van een nieuw woonniveau in Amsterdam.



Creëer je droomhuis in de nieuwste en meest iconische toevoeging aan de skyline van Amsterdam. De verbouwing van dit lichte en hoge penthouse is uitgevoerd in opdracht van interieurontwerpduo Nicemakers, dat niets anders garandeert dan de hoogste kwaliteit in elk aspect van het ontwerp.



Je kunt op Funda alle details bekijken.