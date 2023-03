Actie tegen menstruatiearmoede: gratis tampons en maandverband op 2500 locaties

Het kabinet besteedt meerdere miljoenen aan de verstrekking van gratis tampons en maandverband op middelbare scholen, buurthuizen en bibliotheken. Er komen in totaal 2500 uitgiftepunten, op zo'n 1000 plekken kunnen leerlingen nu al terecht voor de menstruatieproducten.

Op scholengemeenschap Porteum in Lelystad zijn de 21 dispensers een groot succes. “Er wordt veel gebruik van gemaakt, ook door meisjes die vanwege geldproblemen geen andere keuze hebben. We weten dat er leerlingen zijn die de artikelen niet kunnen kopen en uit schaamte thuis blijven”, vertelt Rhody Matthijs namens de school aan RTL Nieuws.

“Uit onderzoek blijkt dat een op de tien meisjes soms geen geld heeft voor menstruatieproducten. Wij hebben geen exacte cijfers hoe het op onze school zit, maar we weten dat het probleem ook hier speelt. Natuurlijk gaan we hiermee niet de armoede oplossen, maar we kunnen onze leerlingen wel een handje helpen. We zitten in een regio waar veel armoede heerst”, legt Matthijs uit.

Minister Carola Schouten (armoedebeleid) heeft geld vrijgemaakt voor een landelijke aanpak en meer van dit soort afhaalpunten. Het Armoedefonds gaat aan de slag om 1500 extra afgifteplekken te realiseren. “Ons streven is dat elke gemeente straks in elk geval één uitgiftepunt heeft”, zegt Henk de Graaf, directeur van het Armoedefonds.

“We zien dat er vanuit de scholen veel vraag is. Onder jongeren is ook veel armoede door de inflatie. Al kosten tampons maar een paar euro, als je van 40 euro per week rond moet komen, kan je het soms gewoon niet betalen. Er zijn tienduizenden vrouwen die daar mee te maken hebben. Deze artikelen zijn basisproducten die je nodig hebt om mee te doen in de samenleving. Wij willen dat niemand wordt uitgesloten”, besluit De Graaf.