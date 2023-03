Waar kleine landen groot in zijn: cijfers over de cocaïnehandel in Europa

Cocaïne is een van de meest gebruikte harddrugs in Nederland en door ons liberale beleid en de lage pakkans is er een levendige cokehandel ontstaan waarin de Rotterdamse haven een hoofdrol speelt. Vrijwel nergens in Europa is zoveel coke geconfisqueerd als hier.

Volgens de laatste Europese cijfers is er maar één land waar nog meer cocaïne is gevonden en dat is België. Onze zuiderburen zitten met hun haven van Antwerpen natuurlijk in hetzelfde schuitje als wij. In een jaar tijd is er maar liefst 65 ton cocaïne ontdekt door de autoriteiten. Nederland staat op 2 met bijna 44 ton.

Deze drugs worden uiteraard niet allemaal hier gebruikt. De lage landen dienen vooral als handelscentra waarna de drugs verder Europa in gaan. Desalniettemin staat Nederland op de tweede plaats van landen waar problematisch drugsgebruik het meeste voorkomt. België staat op plek acht.

Hoewel volgens de laatste cijfers cocaïne de op een na meest gebruikte harddrug in Europa is, zijn er toch maar weinig mensen die het regelmatig nemen. Slechts 4,8 procent van de ondervraagden zegt ooit cocaïne te hebben gebruikt en maar 1,2 procent zegt dat recent te hebben gedaan. Nu zal niet iedereen toegeven drugs te gebruiken, zelfs niet in anonieme vragenlijsten.