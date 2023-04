Pril herstel op woningmarkt

De Hypotheker ziet alweer signalen dat de huizenmarkt in Nederland zich langzaam herstelt. Het aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning is over het afgelopen eerste kwartaal met 10% toegenomen vergeleken met het laatste kwartaal van vorig jaar.

Enkele weken geleden rapporteerde De Hypotheker al een teken van herstel te zien in de toename van het aantal hypotheekaanvragen in februari, met 45% ten opzichte van januari dit jaar.

Voor de aankoop van een woning daalde het aantal hypotheekaanvragen in het eerste kwartaal met 22% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Maar ten opzichte van een jaar eerder steeg onder jonge huizenkopers in het eerste kwartaal het aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning, met 7%. De Hypotheker noemt dat opvallend. Enkele weken geleden rapporteerde de adviesorganisatie ook al dat jonge huizenkopers actiever waren geworden op de huizenmarkt.