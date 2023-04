Jongeren zijn van plan om meer drugs te gebruiken op festivals om kosten te drukken

Festivals worden duurder en duurder. Niet alleen de tickets, ook de drankjes zijn niet meer te betalen voor veel jongeren. Reden om minder te gaan drinken en meer drugs te gebruiken, zegt een op de vijf jongeren volgens onderzoek van EenVandaag.

Een op de drie zegt helemaal niet meer naar festivals te gaan vanwege de hoge ticket- en drankprijzen en 37 procent slaat een of meer festivals om die reden over. De organisatoren zelf zeggen last te hebben van de inflatie en berekenen duurdere apparatuur en personeel door aan de feestvierders.

De festivalgangers vinden vooral Lowlands te duur geworden. Dit festival verhoogde de prijs voor een weekend van 255 naar 300 euro. Niet eerder was een Nederlands festival zo duur. Ook Pinkpop, Defqon, Awakenings en Down The Rabbit Hole zijn te duur geworden, vinden de ondervraagden.

Een kleine 20 procent zegt om kosten te besparen meer drugs te gaan gebruiken. "Voor 20 euro heb je een xtc-pil én een hele dag water op een festival. Met bier en eten ben je drie of vier keer zo veel kwijt", schrijft een deelnemer. Ruim 40 procent wil minder gaan drinken of goedkopere drankjes kopen en een kwart bespaart op eten.

Toch vindt de meerderheid van de jongeren niet dat de overheid festivals moet subsidiëren. "Het bezoeken van festivals is geen grondrecht. Laten we gemeenschapsgeld besteden aan het bestrijden van armoede in het alledaagse leven in plaats van aan het toegankelijk maken van dit soort luxe", klinkt het.