Knot: zonder hervormingen zou bankenchaos groter zijn geweest

Het faillissement van twee Amerikaanse banken en de val van Credit Suisse zouden waarschijnlijk in veel grotere chaos zijn uitgemond als na de financiële crisis van 2008 geen hervormingen waren doorgevoerd. Dat schrijft Klaas Knot als voorzitter van de Financial Stability Board (FSB) aan de ministeries van financiën en centralebankbestuurders van de G20.

Vorige maand vielen in de Verenigde Staten de Silicon Valley Bank en Signature Bank om nadat klanten massaal hun geld van hun rekeningen hadden afgehaald, na zorgen over het effect van de gestegen rentes op hun beleggingsportefeuille. Credit Suisse kampte na jaren vol schandalen en miljardenverliezen ook met nerveuze klanten die hun geld weghaalden en werd na ingrijpen van de Zwitserse regering overgenomen door concurrent UBS.

Volgens Knot zijn de vooruitzichten voor de financiële stabiliteit door die gebeurtenissen "uitdagender" geworden. Maar het wereldwijde financiële systeem zou beter bestand zijn tegen dergelijke klappen doordat na 2008 werd afgesproken dat belangrijke banken meer kapitaal- en liquiditeitsbuffers moesten aanhouden. Ook werken autoriteiten volgens Knot internationaal beter bij het oplossen van problemen bij banken en het toezicht op financieel dienstverleners.

Meer waakzaamheid

"Zonder deze hervormingen zou de stress bij individuele banken kunnen hebben geleid tot een bredere besmetting binnen het financiële systeem", aldus Knot, die ook president van De Nederlandsche Bank is. Hij roept tegelijkertijd op tot meer waakzaamheid van toezichthouders. "In tegenstelling tot andere recente schokken, lag de oorzaak nu binnen het financiële systeem zelf. De noodzaak om hier lessen uit te trekken is voor de autoriteiten daarom des te groter."

Het FSB is een in 2009 opgericht samenwerkingsverband van de financiële autoriteiten van ruim twintig landen, met als doel om regels voor de financiële sector en het toezicht op de branche te coördineren. Knot werd er in 2018 vicevoorzitter en klom drie jaar later op tot voorzitter.

De G20 is een groep landen die samen goed zijn voor ongeveer 80 procent van de omvang van de wereldeconomie. Ook de Europese Unie maakt deel uit van de G20.