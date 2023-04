Nog steeds ellende op Schiphol: 40 procent reizigers mogelijk problemen in meivakantie

Schiphol heeft de boel nog steeds niet op orde. Vooral de bagageafhandeling kan een probleem worden in de drukke meivakantie. Maar liefst 40 procent van de reizigers kan daar last van hebben.

Eigenlijk alleen wie geboekt heeft bij KLM of Air France zal zorgeloos kunnen reizen. KLM heeft bagageafhandelaars een hoger loon geboden en veel nieuwe mensen aangenomen. Die zijn grotendeels weggekaapt bij andere luchtvaartmaatschappijen. Vooral mensen die een ticket hebben geboekt bij TUI, Transavia, easyJet, Qatar Airways, United of Singapore Airlines moeten rekening houden met vertragingen, annuleringen of het achterblijven van hun koffers. Een aantal vluchten is al gecanceld. Zo vliegt Transavia minder naar Valencia en Malaga. Deze reizigers is nog geen alternatief geboden.

Bij de meeste vliegmaatschappijen blijft het personeel een probleem. "Personeel vertrekt omdat we de lonen niet kunnen verhogen. De afhandeltarieven zijn echt te laag”, zegt voorman Edwin van der Linden van de Werkgeversvereniging passagiers- en bagageafhandeling luchtvaart, tegen De Telegraaf.

"Dit legt grote extra druk op de aankomende vakantieperiodes. We pleiten daarom voor een structurele tickettoeslag. Met extra geld kunnen we salarissen verhogen en ook extra investeren in het deel van de voorzieningen waar de afhandelbedrijven voor verantwoordelijk zijn”, zegt hij.