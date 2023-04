Chinese elektrische auto’s steeds populairder: dit is het 13de Chinese automerk in Nederland

Chinese automerken zijn met een opmerkelijke opmars bezig in ons land. Na onder andere Polestar, Nio, MG, BYD, Aiways, Xpeng en Lynk & Co gaan dit najaar de eerste Zeekrs op de Nederlandse wegen rijden. Waarom zijn deze automerken zo in trek?

De RAI Vereniging heeft de verkoopcijfers van Chinese elektrische autofabrikanten op een rijtje gezet. Ze hadden in 2022 een marktaandeel van 4,5 procent, terwijl dit in 2020 nog slechts 1,6 procent bedroeg. In het eerste kwartaal van 2023 werden al 4456 Chinese auto's op kenteken gezet, bijna de helft van het aantal over heel 2022.

Vooral Lynk & Co-auto's gaan als warme broodjes over de toonbank. Het bedrijf, dat net als Zeekr, Polestar en Volvo eigendom is van de Chinese autoreus Geely, verkocht dit jaar al 2900 auto's. "Europese consumenten zijn steeds meer bereid om over te stappen op een elektrische auto en ze staan meer dan ooit open voor nieuwe merken, en dan vooral merken die zich alleen op elektrische voertuigen richten", legt Zeekr-topman Spiros Fotinos uit aan Bright.

Zeekr brengt eind 2023 twee modellen uit, de 001 en de X, die een WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) actieradius heeft van 440 kilometer. De auto kan razendsnel optrekken; in 3,7 seconden accelereert hij van 0 tot 100 km/u.