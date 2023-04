Albert Heijn betaalt krap 5 uur voor kinderarbeid

Albert Heijn werft 13- en 14-jarigen als vakkenvuller. Het loon?4,99 euro per uur. Ook bij andere supermarktketens zoals Jumbo kan je vanaf je dertiende aan de slag gaan. ‘Wist je dat je vanaf je dertiende al bij ons mag komen werken?’ staat te lezen op de website van Albert Heijn Nederland. Achter de kassa staan mag niet, wel mag je als 13- of 14-jarige ‘lichte werkzaamheden van niet-industriële aard’ doen. Het loon dat we terugvonden, bedroeg 5,19 euro per uur. Concreet komt het neer op vakken vullen.

Juist voor vakkenvullen zijn kinderen uitstekend geschikt. Kinderen zijn dus een koopje.