Kabinet maakt tanken stuk duurder: tot 32,5 cent erbij op een liter Euro95 (en dat is nog niet alles)

Het kabinet gaat de tijdelijke korting op de brandstofaccijnzen niet nogmaals verlengen, klinkt het in de Haagse wandelgangen. Dit betekent dat tanken vanaf 1 juli een stuk duurder wordt. Maar daar blijft het niet bij. Autorijden gaat vanaf 1 januari 2024 nog meer kosten.

Over dik twee maanden betalen we 13,8 cent meer accijns op een liter benzine. Diesel stijgt met 9,9 cent en LPG met 6 cent per liter. Automatisch gaan op 1 januari de accijnzen opnieuw omhoog. Dat betekent dat Euro95 (8,7 cent), Diesel (5,6 cent) en LPG (2,1 cent) wederom stijgen in prijs.

En we zijn er nog niet. Er zijn vergevorderde plannen om tankstations te dwingen hun benzine en diesel bij te mengen met duurdere biobrandstoffen. Dit maakt de prijs van een liter brandstof in 2024 nog eens 5 à 10 cent duurder. Ook gaan er stemmen op om het rekeningrijden twee tot drie jaar eerder in te voeren, maar daar zouden we dan pas op z'n vroegst in 2027 de portemonnee voor moeten trekken.

De tijden van gratis geld liggen achter ons, de staat moet weer flink rente betalen over zijn leningen. Er zijn fikse financiële tegenvallers voor het kabinet, waardoor er een gat in de begroting is van meerdere miljarden euro's. Een coalitiebron maakt aan het AD duidelijk dat de broekriem de komende jaren verder gaat worden aangehaald. “In de hele optelsom is de kans dus klein dat we die korting kunnen blijven geven. Want het is al een hele puzzel om geld te vinden voor andere dingen, die we belangrijker vinden.”

Donderdag overleggen Kaag, Hoekstra, Schouten en Rutte over de voorjaarsnota, de jaarlijkse bijstelling van de rijksbegroting. De verwachting is dat daar meer bezuinigingen uit gaan rollen.