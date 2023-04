AH-staking: de top kreeg 13 procent, de aandeelhouders 10.5. Dus6 procent erbij voor personeel is weinig

De top van AH zegt dat een loonstijging van 6 procent voor de mensen die distributiecentra bedienen niet te dragen is voor het bedrijf. Dat is raar: de top verhoogde de eigen beloning met 13 procent (exclusief bonus), die van de aandeelhouders met 10,5 procent. Dat is het hoogste dividend ooit en een groei voor het 15e jaar op rij.

De winst steeg naar 2,5 miljard. ,,Albert Heijn meent met 6,6 procent loonsverhoging voor een jaar een degelijk loonbod te hebben neergelegd”, zegt actieleider Faez. ,,Maar dat is veel te weinig. De inflatie van vorig jaar kwam uit op 10,6 procent. Medewerkers kregen er in 2022 maar 2,75 procent bij.”