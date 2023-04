Supermarkten blijven klanten oplichten met foute prijzen: zo krijg jij een op de zes producten gratis mee

De consument wordt gegeseld door recordinflatie, krimpflatie en graaiflatie, maar daar houdt de financiële ellende in de supermarkt nog niet mee op. De Consumentenbond heeft voor het derde jaar op rij geconstateerd dat de supermarktketens Jumbo, Plus en Albert Heijn zwaar de mist in gaan.

Een op de zes prijzen op de kassabon klopt niet. Uiteraard betaalt de klant in veruit de meeste gevallen een hogere prijs dan in het schap vermeld staat. Dit is 'onacceptabel en beslist onrechtmatig', volgens de Consumentenbond. Eerdere beloften hebben niet geholpen en daarom gaan ze de supermarkten aansprakelijk stellen voor de foute prijzen aan de kassa's. Als de problemen niet voor 30 juni opgelost zijn, dan volgt een gang naar de rechter.

“Vorig jaar hebben we hierover uitgebreid gesproken met Albert Heijn en Jumbo, en ook Plus beloofde beterschap. Maar de bonnen kloppen nog steeds niet. Dit vinden wij onacceptabel en beslist onrechtmatig. En miljoenen gezinnen komen al nauwelijks rond door onder andere de flink stijgende prijzen in de supermarkten.”, aldus directeur Consumentenbond Sandra Molenaar.

Bij Albert Heijn ging het bij 13 procent van de producten mis, bij Plus bij 15 procent en bij Jumbo klopt liefst 20 procent van de prijzen niet. Het loont de moeite om de kassabon na te pluizen. Bij Jumbo krijgen klanten het product gratis als de prijs aan de kassa afwijkt van de prijs op het schap. Albert Heijn heeft nu dezelfde belofte gemaakt.

“Dat lijkt misschien een aardige geste, maar het lost het probleem niet op. De supermarkten schuiven daarmee de verantwoordelijkheid alleen maar af op hun klanten. Die moeten de bon dan altijd controleren en bij fouten zelf actie ondernemen. Een hoop gedoe dus. Consumenten moeten er gewoon vanuit kunnen gaan dat hun kassabon altijd klopt”, besluit Molenaar.