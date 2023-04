Aldi-medewerkster na 12 jaar ontslagen, omdat ze wrap opat voor ze hem afrekende

Binnen een uur na haar zogenaamd 'ernstige fout' werd Ludivine ontslagen bij Aldi. De reden? Ze had een wrap van 2,79 euro opgegeten, die ze daarna wilde afrekenen. Dat had andersom gemoeten.

Ludivine was assistent-manager bij een Aldi in het Belgische Tamines in de provincie Namen en werkte er al twaalf jaar. Ze pakte de wrap, nam alvast een hap en was naar eigen zeggen daarna even afgeleid. Ze was van plan nog te betalen, schrijft het Franstalige Sudinfo.

Maar Aldi spreekt van diefstal en ontsloeg haar op staande voet. De Belgische vakbond is woedend. "Ze was gewoon afgeleid en ging het achteraf wel betalen”, legt Patricia David van de Franstalige christelijke vakbond CNE uit. “Binnen het uur was haar lot bezegeld”, aldus vakbondsman Stanny Hermans. “Als ik bedenk dat er anderhalf jaar nodig was om een voormalige Aldi-directeur te ontslaan vanwege seksuele intimidatie, dan schokt dit me.”

De woordvoerder van Aldi België, Dieter Snoeck, reageert bij 7sur7: “De betrokkene heeft een daad van diefstal bekend in onze winkel. We hebben op dit vlak een strikt en zeer duidelijk arbeidsreglement. Diefstal, van welke aard dan ook, is een ernstige fout. In dit geval is ontslag van toepassing."

Ziektebriefje

Ludivine heeft haar verhaal gedaan bij RTBF: “Het was een fout, want ik heb de procedures niet gerespecteerd. Ik had op voorhand moeten betalen, maar op geen enkele manier heb ik iets willen stelen.” Het komt volgens haar vaker voor dat medewerkers iets eten en daarna pas afrekenen, vanwege tijdgebrek. “We hebben maar een halfuur pauze”, klinkt het.

Gek genoeg, hoefde ze niet eens te komen werken. Ze zat thuis met een burn-out maar wilde haar collega's helpen. “Kan je je dat voorstellen?”, zegt Hermans nog. “Ze verliest haar baan terwijl ze die dag niet eens moest komen werken. Ze had een ziektebriefje, maar wou haar collega’s niet in de steek laten.”