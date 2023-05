KLM betaalde in bijna 20 jaar amper winstbelasting. En kreeg heel veel steun

Over een omzet van ruim 163 miljard euro in 19 jaar tijd betaalde KLM maar 151 miljoen euro winstbelasting. Dat komt neer op nog geen 8 miljoen per jaar. Ter vergelijking: betalingsbedrijf Adyen betaalde alleen al in 2022 zoveel winstbelasting.

Dat blijkt uit eigen onderzoek van RTL Z, dat de jaarrekeningen van KLM op een rij zette. Van de 19 onderzochte boekjaren eindigden er 6 met verlies. In de coronajaren bedroeg het totaalverlies zelfs 3,2 miljard euro voor belastingen. Aangezien verliezen mogen worden verrekend met winsten van andere jaren, hoefde KLM daardoor veel minder winstbelasting te betalen.

Daarentegen ontving de vliegmaatschappij wel een berg staatssteun in coronatijd. Zo kreeg KLM 1,96 miljard euro loonsubsidie (zo'n 70.000 euro per werknemer). Dit bedrag hoeft niet te worden terugbetaald. Wel staat er nog ruim 1 miljard aan achterstallige loonbelasting open. Die moet in 60 maanden worden afgerekend.

Weinig belasting, veel staatssteun dus. En dan hebben we het nog niet over de investeringen van meer dan 740 miljoen in Air France in 2019. Die zijn momenteel 90 procent minder waard.