Gat tussen hypotheekrente en spaarrente: “Je pakt het van de massa af en geeft het aan de aandeelhouders”

Je krijgt weer rente op je spaargeld, maar veel is het niet: 0,5 procent gemiddeld. De hypotheekrente is daarentegen omhooggevlogen naar zeker 4 procent. Daardoor boeken banken recordwinsten en komt de consument er bekaaid af.

"De consument wordt een faire vergoeding op zijn spaargeld onthouden”, zegt Arnoud Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam, tegen De Telegraaf. "Je pakt het van de massa af en geeft het via de winsten van de banken aan de aandeelhouders.”

De DNB concludeert in eigen onderzoek dat de hypotheekrente veel sneller wordt verhoogd dan de spaarrente. "Een mogelijke verklaring voor de beperktere doorwerking naar spaarrentes in Nederland is dat de Nederlandse bankensector relatief geconcentreerd is", klinkt het. "Het is een teken van gebrekkige concurrentie”, beaamt mededingingsprofessor Maarten Pieter Schinkel van de UvA.

Het legt de banken geen windeieren: ABN Amro zag zijn winst in het eerste kwartaal bijna verdubbelen door de stijgende rentemarge. Boot verwijt DNB dat banken uit de wind worden gehouden. "Maar de consument betaalt hiervoor de prijs.”