Gasprijs koerst af op langste dalingsreeks sinds 2020

De Europese gasprijs koerst vrijdag af op een nieuwe daling op weekbasis. De prijs van de brandstof daalt daarmee al zes weken op rij. Dat is de langste reeks van wekelijkse prijsdalingen in meer dan drie jaar tijd. Dat gas steeds goedkoper wordt komt door de nog altijd goed gevulde Europese voorraden en het ruime aanbod van de invoer van vloeibaar gemaakt aardgas (lng). Op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs daalde de prijs per megawattuur vrijdag rond 13.10 uur met 2 procent tot 34,29 euro. De gasprijs schommelt daarmee rond het laagste niveau van juli 2021 en staat ver onder het piekniveau van meer dan 340 euro dat vorig jaar zomer werd bereikt. Toen schoot de gasprijs omhoog door de onzekerheid of de gasvoorraden in Europa wel voldoende konden worden aangevuld voor de winterperiode, doordat Rusland de gastoevoer aan Europa bijna volledig had afgesloten. Door de snelle invoer van lng, het lagere gasverbruik door de hoge prijzen en de relatief milde weersomstandigheden wist Europa afgelopen winter een energiecrisis te ontlopen. De weersomstandigheden en de klimaatproblemen blijven echter een belangrijke factor in de ontwikkelingen van de gasprijs in de komende maanden. Afgelopen zomer werd Europa namelijk geconfronteerd met abnormale hitte en droogte, waardoor er minder elektriciteit werd opgewekt via waterkracht- en kerncentrales. Het gebruik van fossiele brandstoffen zoals gas nam daardoor toe. "De markt is kalm vanwege het sterke aanbod en er zal waarschijnlijk een hittegolf in Europa of Azië nodig zijn om het beeld te veranderen", schreven de kenners van energiehandelaar Energi Danmark in een rapport over de gasmarkt.