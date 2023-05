Bouwgrond is veel te duur: ‘Prijzen gaan wel dalen’

De prijs voor een bouwkavel bedroeg in het eerste kwartaal 668 euro per vierkante meter, het hoogste niveau ooit. Tegelijkertijd daalde het aantal verkochte kavels naar het laagste punt sinds 2013.

Nieuwbouwhuizen worden nauwelijks meer verkocht, omdat de prijzen niet meezakken met de prijzen van bestaande woningen. Dat komt door hoge kosten voor bouwmateriaal en arbeid, maar ook omdat gemeenten de grondprijzen maar niet omlaag doen.

"Gemeenten verlagen de grondprijs niet graag; ze hebben geen zin om op grondwaardes af te boeken, vaak met het idee dat het wel weer zal bijtrekken", zegt woningmarkteconoom Peter Boelhouwer van de TU Delft tegen de NOS.

Datzelfde geldt voor projectontwikkelaars die al grond gekocht hebben. "De huizenmarkt blijft krap, het is best aan te nemen dat huizenprijzen weer gaan stijgen. En als je denkt in de toekomst meer te kunnen verdienen, kun je wachten met bouwen."

Al gooit de hoge rente wel roet in het eten. "Die rente dwingt wel om wat te gaan doen op die grond", beaamt Boelhouwer.

Woningmarkteconoom Stefan Groot van de Rabobank denkt dan ook dat de grondprijzen wel zullen gaan dalen. "Maar het kost vaak tijd voordat grondeigenaren bereid zijn om hun verlies te nemen. Dat leidt nu tot vertraging in de woningbouwproductie."