Vakanties 13 procent duurder

Vakanties zijn deze zomer veel duurder dan vorig jaar. Volgens de Telegraaf gemiddeld 13 procent duurder uit dan een jaar eerder. In het toch al dure hoogseizoen betekenen gestegen energieprijzen, de nasleep van corona, de oorlog in Oekraïne en de vliegtaks een prijzige domper.

Volgens de ANWB betaal je dit jaar zo’n 5 tot 7 procent meer voor een plekje op een camping. Ook bij boekings- en vergelijkingssite Zoover zien ze de prijzen oplopen. Een gemiddelde vakantie kost nu 2200 euro, vorig jaar was dat 1950 euro. „Er is in het algemeen veel inflatie, dat geldt ook voor de reisbranche. Dit komt vooral door stijgende energieprijzen, nasleep van corona, de oorlog en de vliegtaks.”

Vliegtickets zijn liefst 45 procent duurder geworden in een jaar tijd, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek.