Doordeweeks of in het weekend trouwen op het stadhuis? Dit zijn de kosten in jouw gemeente

Er zijn grote prijsverschillen voor een trouwceremonie op het gemeentehuis in ons land. In Delft (2190,40 euro) is je ja-woord op zondag 10 keer zo duur als in het Limburgse Simpelveld (221 euro). Een gemiddelde doordeweekse afspraak is afgelopen jaar 4,4 procent duurder geworden.

Een mooie bruiloft kost flink wat geld. Gemiddeld geeft een bruidspaar, exclusief de huwelijksreis, meer dan 15.000 euro uit aan de speciale dag. Een deel van het budget verdwijnt in de la van de lokale overheid; de trouwwebsite Theperfectwedding.nl onderzocht wat een huwelijksceremonie doordeweeks, op zaterdag en op zondag in alle 342 Nederlandse gemeenten kost.

Maandag t/m donderdag is gemiddeld het goedkoopst (432,98 euro), vrijdag scheelt niet veel (451,71 euro), maar als de trouwambtenaar op zaterdag (723,19 euro) moet komen opdraven, dan mag je betalen; om over zondag nog maar te zwijgen. Utrecht (857 euro) is doordeweeks het duurst, terwijl je in het Limburgse Beek al voor 171,10 euro terecht kunt.

Staffel ontbreekt

“Er is geen vaste richtlijn voor de kosten van een huwelijk in het stadhuis. We doen dit onderzoek al een aantal jaar en zien de prijzen steeds omhoog gaan. Maar we vragen ons wel af, op basis waarvan? Worden personeelskosten en energie-uitgaven van het stadhuis doorberekend? De verschillen zijn groot, wij zouden een staffel voor alle gemeenten een goed idee vinden”, zegt Sarah Glasbergen van de bruiloftssite tegen het AD.

“Een huwelijk op maandagochtend is lang niet altijd meer gratis. Dat is wel de bedoeling, maar er zijn vaak administratiekosten. En wachtlijsten, dus je komt niet snel in aanmerking voor een gratis huwelijk.” Maar op maandag, dinsdag en woensdag zijn er wel vaak leuke aanbiedingen, volgens Glasbergen. “Dat scheelt in de portemonnee. Bovendien is er dan vaak eerder plek, want veel locaties zijn nog steeds bezet met inhaalbruiloften na corona.”

In Nederland mag je in een andere gemeente trouwen dan waar je woont, een bruidspaar mag dus zelf kiezen waar ze het ja-woord geven. “Vaak trouwen mensen omdat ze een band hebben met een stad, elkaar er ontmoet hebben of er wonen. Zij zullen niet snel ergens anders trouwen. Maar het hakt wel in op het budget”, besluit Glasbergen.