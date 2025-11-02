De gevaarlijkste plek voor vrouwen is thuis

Niet de parkeergarage, het verlaten park of het nabijgelegen AZC is de bron van het meeste gevaar voor vrouwen. Hun gevaarlijkste plek is thuis. Hun gevaarlijkste vijand: iemand die ze goed kennen.
In Duitsland is dat volgens Die Welt
minstens zo erg. Meer dan twee derde van alle geweldsmisdrijven vindt plaats achter gesloten deuren, binnen de directe familie. Vorig jaar werden 308 vrouwen en meisjes slachtoffer van moord, doodslag of mishandeling met de dood tot gevolg – bijna één per dag. Deze trend zet zich al jaren voort.