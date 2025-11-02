ECONOMIE
De gevaarlijkste plek voor vrouwen is thuis

Samenleving
door Nina van der Linden
zondag, 02 november 2025 om 13:47
bijgewerkt om zondag, 02 november 2025 om 13:56
Niet de parkeergarage, het verlaten park of het nabijgelegen AZC is de bron van het meeste gevaar voor vrouwen. Hun gevaarlijkste plek is thuis. Hun gevaarlijkste vijand: iemand die ze goed kennen.
Actuele cijfers
  • In 2024 werden 44 vrouwen vermoord, van wie zeker 27 door hun partner of ex.
  • Uit analyses van de afgelopen tien jaar blijkt dat bij ruim zes op de tien vrouwelijke slachtoffers de dader een bekende is, meestal een intieme partner.
  • Bij vrouwen tussen 20 en 60 jaar loopt dit percentage zelfs op tot 70 procent van alle moorden.
Geografische en contextuele kenmerken
  • Vrijwel altijd vindt de moord plaats in de woning van het slachtoffer.
  • Overige daders zijn vaak familieleden of bekenden uit de sociale kring van het slachtoffer.
In Duitsland is dat volgens Die Welt minstens zo erg. Meer dan twee derde van alle geweldsmisdrijven vindt plaats achter gesloten deuren, binnen de directe familie. Vorig jaar werden 308 vrouwen en meisjes slachtoffer van moord, doodslag of mishandeling met de dood tot gevolg – ​​bijna één per dag. Deze trend zet zich al jaren voort.

