Mannen denken dat ze naar een sekscam kijken, maar in werkelijkheid zien ze slavinnen

seksueel misbruik
door Gerard Driehuis
maandag, 03 november 2025 om 6:48
generated-image (46)
Beste lezer, als je een man bent is de kans heel groot dat je wel eens porno kijkt. En misschien ook wel webcams. Voor wie dat niet weet: tegen betaling kun je dan kijken naar een vrouw die bloot is of zich uitkleedt.
Wie denkt dat betaalde webcamseks veilig en vrijwillig is, komt bedrogen uit. Achter de schermen van populaire sekscam-platforms worden talloze vrouwen en meisjes uitgebuit, vaak onder dwang en verre van vrijwillig, ontdekte de Sunday Times in een groot onderzoek. . Experts en instanties waarschuwen dat de webcamseksindustrie niet immuun is voor mensenhandel, ondanks het stempel van “relatieve veiligheid”. Volgens Shamir Ceuleers van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel: “De webcamseksindustrie heeft zich ontwikkeld tot een miljardenindustrie, maar ook deze sector kent slachtoffers die worden uitgebuit achter de webcam.” 
Volgens betrouwbare schattingen zijn er jaarlijks 5.000 tot 7.500 slachtoffers van mensenhandel in Nederland, waarbij een derde van de slachtoffers minderjarig is en veelal slachtoffer van binnenlandse seksuele uitbuiting. Nog verontrustender: het aantal gemelde minderjarige slachtoffers daalt de laatste jaren sterk, van 227 meldingen in 2016 naar slechts 52 in 2023. Dit betekent niet dat het probleem kleiner wordt, maar dat slachtoffers meer uit beeld raken.
De uitbuiting is vaak onzichtbaar. Slachtoffers worden niet alleen fysiek, maar ook digitaal gecontroleerd en gedwongen om seksuele handelingen voor de webcam te verrichten, soms zelfs vanuit hun eigen huis. Opsporing en hulpverlening hebben moeite zicht te krijgen op deze vorm van slavernij, waardoor mensenhandelaren steeds moeilijker te pakken zijn.
  • De webcamseksindustrie is een internationale miljardenbusiness waar toezicht en opsporing achterblijven.
  • Veel slachtoffers zijn minderjarig en raken uit beeld van instanties.

