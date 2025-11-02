ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vroeger sliepen mensen twee keer per nacht. Dat kun je ook nu nog merken

Wetenschap
door Pieter Immerzeel
zondag, 02 november 2025 om 16:53
ANP-441960262
Word jij regelmatig wakker rond drie uur ’s nachts? Dat is eigenlijk helemaal niet gek. Wat wij tegenwoordig normaal slapen noemen, namelijk acht uur onafgebroken rust, is eigenlijk een vrij nieuw verschijnsel in de menselijke geschiedenis.
Eeuwenlang sliepen mensen in twee etappes: een eerste en een tweede slaap. Beide duurden een paar uur met daartussen een periode van rust en activiteit van ongeveer een uur. In oude dagboeken, brieven en literaire werken uit Europa, Azië en Afrika duiken talloze verwijzingen op naar die nachtelijke tussenfase. Mensen lazen of baden, praatten met familie of buren of gebruikten het moment voor intimiteit. Zelfs de Griekse dichter Homerus schreef al over “het uur dat de eerste slaap eindigt”.
Hoe we onze ‘tweede slaap’ kwijtraakten
De gewoonte om de nacht in twee delen te knippen verdween pas in de afgelopen paar eeuwen. De oorzaak? Licht. Eerst kwamen olielampen, daarna gasverlichting en tenslotte elektriciteit. Dankzij kunstlicht konden mensen langer wakker blijven en schoof het slaapritme op.
Ook biologisch veranderde er iets: licht onderdrukt melatonine, het hormoon dat ons slaperig maakt. Daardoor was het lichaam minder geneigd om halverwege de nacht wakker te worden. En met de komst van de industriële revolutie werd slapen in één blok zelfs de norm, fabrieksdiensten en vaste werktijden lieten weinig ruimte voor een nachtpauze.
Als wetenschappers mensen voor langere tijd in totale duisternis laten leven, dus zonder klokken of schermen, ontstaat dat oude ritme vanzelf weer. Deelnemers vallen vroeg in slaap, worden midden in de nacht even wakker en dommelen daarna opnieuw in. Ook in moderne gemeenschappen zonder elektriciteit, zoals bij landbouwers in Madagaskar, blijkt dat patroon nog steeds gebruikelijk.
Nachtelijke angsten
Ons gevoel van tijd is bovendien niet altijd hetzelfde. Angst, verveling of duisternis kunnen de minuten eindeloos laten lijken, terwijl rust en afleiding ze juist verkorten. Wanneer je midden in de nacht wakker ligt zonder iets te doen, lijkt de tijd te kruipen.
Slaapexperts adviseren daarom om niet gefrustreerd te raken, maar uit bed te gaan na ongeveer twintig minuten wakker liggen. Doe iets rustigs bij zwak licht - lees, schrijf of luister zacht naar muziek - en ga terug naar bed als je je weer slaperig voelt.
En misschien helpt het om te onthouden: wakker worden in de nacht is niet per se een teken van slapeloosheid, maar een gevolg van hoe mensen altijd al hebben geslapen: in twee delen, met een moment van rustig wakker zijn tussendoor.
Bron: Science Alert

Lees ook

Als je dit eet slaap je dezelfde avond al beterAls je dit eet slaap je dezelfde avond al beter
In een paar minuten in slaap vallen? Deze militaire truc belooft veel, maar de wetenschap tempert de verwachtingenIn een paar minuten in slaap vallen? Deze militaire truc belooft veel, maar de wetenschap tempert de verwachtingen
Weinig slaap net zo gevaarlijk als drankWeinig slaap net zo gevaarlijk als drank
loading

POPULAIR NIEUWS

vintage klassieke televisie oude tv geisoleerd op witte backgroundretro technologie uitknippad omvatten 532332 2492

Verlaag TV-stroomverbruik: 3 simpele tips

161657170_m

Wetenschappers ontdekken per ongeluk antibioticum dat 100 keer krachtiger is tegen superbacteriën

_164810d5-f376-4201-be6f-3a4ea4396125

Anthony Hopkins: de treurige jeugd en dronken jaren van een briljant acteur

shutterstock_1931678078 (1)

Checklijst: is je partner een narcist?

anp011125149 1

Koning Trump dreigt nu ook Nigeria met militaire actie om 'moord op christenen'

tdy health 8a dahlgren whalen ozempic 230126 2 7us3wk

Ozempic beschermt het hart op meer manieren dan alleen door gewichtsverlies

Loading