ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verbitterde ex-koning Juan Carlos: ik had niks met 'koude' Diana

Beroemd
door Désirée du Roy
maandag, 03 november 2025 om 7:01
ANP-536253433
Koning Juan Carlos, ooit gevierd als spil in de Spaanse transitie naar democratie, keert nu in zijn memoires genadeloos uit naar alles en iedereen die hem ooit na stond. Zijn nieuwe boek, dat deze week verschijnt, is een wrang testament van verbittering, familiebreuken en publieke ontboezemingen.
Verbitterd in ballingschap
Vanuit zijn zelfgekozen ballingschap in Abu Dhabi blikt de oud-koning terug op zijn gevallen status. In 2020 verliet Juan Carlos Spanje "onder druk van media en regering", met dagelijks nieuws over corruptie en omkoping. Zelfs zijn zoon, koning Felipe, werd grotendeels buitengesloten: "Mijn zoon keerde mij de rug toe uit plichtsbesef," aldus Juan Carlos in zijn memoires. De band met schoondochter koningin Letizia is compleet verbroken; kleindochters ziet hij nauwelijks meer. "Ik begrijp dat hij als koning een standvastige houding moet aannemen, maar ik heb geleden en het doet mij pijn hem zo ongevoelig te zien," schrijft Juan Carlos.
'Juan Carlos I, de koning van de 5.000 minnaressen’ 
Onthullingen en karaktermoord
Zijn memoires bevatten zeldzame bekentenissen en keiharde oordelen over vrienden, familie en internationale royals. Over prinses Diana, met wie hij decennia geleden geruchten over een affaire deelde, oordeelt hij vernietigend: “Diana was een koude, zwijgzame vrouw. Ik voelde me ongemakkelijk met haar in één kamer”. Ook over de beruchte Saoedische geldtransactie erkent hij nu publiekelijk: "Een geschenk dat ik niet wist te weigeren. Een ernstige fout." In 2012 ontving Juan Carlos $100 miljoen van de Saudische koning, waarvan 65 miljoen euro terechtkwam bij zijn voormalige minnares Corinna Larsen.
Politiek en publieke schande
Zijn zoektocht naar eerherstel lijkt tevergeefs: de legale schandalen worden eerder als "gesloten door de Zwitserse justitie" gelabeld, maar de Spaanse onderzoeken lopen nog. Juan Carlos zegt zich slachtoffer te voelen van liefde, zwakheden en verkeerde vrienden, maar weerspreekt geen feitelijke beschuldigingen. "Ik heb geen recht om te huilen, maar wel om te zoeken naar verzoening met het land dat ik liefheb en zo diep mis." De memoires zijn daarmee vooral een ongezouten poging om de geschiedenis te herschrijven, vlak voor het definitieve afscheid.

Lees ook

Hooggerechtshof verwerpt fraude-aanklachten tegen Juan CarlosHooggerechtshof verwerpt fraude-aanklachten tegen Juan Carlos
Oud-koning Juan Carlos volgens minnares betrokken bij corruptieOud-koning Juan Carlos volgens minnares betrokken bij corruptie
"Koning Juan Carlos is 5.000 keer vreemdgegaan""Koning Juan Carlos is 5.000 keer vreemdgegaan"
loading

POPULAIR NIEUWS

161657170_m

Wetenschappers ontdekken per ongeluk antibioticum dat 100 keer krachtiger is tegen superbacteriën

ANP-441960262

Vroeger sliepen mensen twee keer per nacht. Dat kun je ook nu nog merken

ANP-517578579

Waarom jíj steeds wordt gecontroleerd bij de zelfscankassa

tdy health 8a dahlgren whalen ozempic 230126 2 7us3wk

Ozempic beschermt het hart op meer manieren dan alleen door gewichtsverlies

shutterstock_2508350243

De gevaarlijkste plek voor vrouwen is thuis

anp021125087 1

Kremlin ziet geen noodzaak voor top met Trump over Oekraïne

Loading