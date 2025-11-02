Dales doet aangifte tegen Tofik Dibi wegens smaad en laster

AMSTERDAM (ANP) - Geert Dales (BVNL) heeft zondag bij de politie aangifte gedaan tegen BIJ1-lijsttrekker Tofik Dibi wegens smaad en laster. Dibi zei onlangs tegen het ANP dat Dales hem "gedoxt" had op X. "En dat is niet waar", volgens Dales.

Dibi zei op een verkiezingsbijeenkomst van zijn partij dat hij, sinds Dales hem zou hebben "gedoxt", op een ander adres moet wonen vanwege intimidatie en bedreigingen. Doxing is het publiceren van privégegevens met als doel iemand te intimideren. Dibi wilde zondagavond geen reactie geven op de aangifte.

Dales ontkent de voormalige GroenLinkser te hebben "gedoxt". Volgens hem plaatste hij op X enkel een zwartgelakte screenshot van Dibi's eenmanszaak uit het KvK-register. Hij zegt dit niet te hebben gedaan om te intimideren, maar om Dibi "als een hypocriet persoon" te ontmaskeren, omdat Dibi "de verbondenheid met Nieuw-West benadrukte, terwijl hij 19 kilometer verderop in een overwegend blanke enclave woonde".