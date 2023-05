Een huisje in Cadzand kost deze zomer 2800, Zandvoort 3600

Vakantie in eigen land is populair maar (daardoor) ook peperduur. In het hoogseizoen kost een huisje in het Zeeuwse Cadzand op een park van Roompot nu bijna €2800, bij Roompot Zandvoort zijn voor het hoogseizoen nog een paar mogelijkheden, de goedkoopste kost 3600 euro. Per week.

‘De meeste parken zullen 100% gevuld zijn’, zegt Laurens Taekema van Parkvakanties, een bedrijf dat de tarieven van vakantieparken bijhoudt, tegen het FD. ‘In de meivakantie was het enorm druk op de vakantie- en bungalowparken. Voor Pinksteren zien we dezelfde tendens.’

‘Voor sommige parken is een lichte prijsstijging zichtbaar, maar over de hele linie liggen de prijzen aardig in lijn met vorig jaar’, zegt Taekema. Dit komt doordat het prijsniveau al het jaar daarvoor, in 2021, zeer hoog lag. 'Tijdens de coronaperiode zijn de prijzen met tientallen procenten de lucht in geschoten.’