Zoveel Nederlanders sturen hoger Tikkie dan werkelijke bedrag

Niets zo makkelijk als een Tikkie sturen om geld dat je nog te goed hebt te innen. Maar veel Nederlanders blijken daarmee te sjoemelen.

Ruim een op de acht jongeren stuurt bewust een te hoog Tikkie. Een op de vijf verwacht dat anderen dat ook doen, zo blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder ruim duizend Nederlanders. Van álle Nederlanders sjoemelt 6 procent weleens met een Tikkie.

Maar een hoger bedrag vragen is niet de enige manier om de boel te bedotten. Een op de negen jongeren koopt bijvoorbeeld te veel eten en drinken als er mensen langskomen, maar rekent wel het volledige bedrag, terwijl ze daar dus de dagen erna zelf nog van kunnen eten.

"Ik heb ook weleens gehad dat iemand voor een heel weeshuis had gekookt, terwijl er maar drie man aan tafel zaten. Ik weet zeker dat hij er nog dagen van heeft kunnen eten. Als je dan achteraf een betaalverzoek krijgt voor vijftien euro, voelt dat een beetje gek”, aldus Vince Franke van Acties.nl.

De verschillen per provincie zijn overigens groot. Groningers zijn het meest wantrouwend. 22 procent van de Groningse ondervraagden denkt dat vrienden of familie weleens een te hoog Tikkie hebben gestuurd. In Noord-Holland is dat bijvoorbeeld maar 6 procent en in Drenthe maar 4 procent.