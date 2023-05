Onderzoek: bijbaan Albert Heijn opnieuw populairst onder jongeren

Albert Heijn was vorig jaar opnieuw de populairste werkgever voor bijbaantjes onder jongeren, scholieren en studenten. De supermarktketen wordt op de voet gevolgd door Jumbo, meldt Intelligence Group op basis van onderzoek onder zo'n 4000 jongeren. De populariteit van de supermarkten komt volgens de marktonderzoeker voort uit het feit dat zij verschillende banen aanbieden, van vakkenvuller tot magazijnmedewerker, waarbij jongeren zelf hun tijden kunnen indelen. Niet alle supermarkten zijn even populair. Zo staan Jan Linders en Lidl veel lager op de ranglijst, op respectievelijk plek 21 en plek 25. Bezorgdiensten deden het vorig jaar ook goed, stelt Intelligence Group. Flitsbezorger Flink staat voor het eerst op de lijst, op plek 7. Picnic won eveneens aan populariteit als het aankomt op bijbaantjes. De onlinesupermarkt steeg van plek 42 in 2021 naar plek 5 in 2022. "Opvallend is dat ook Defensie en Het Rijk worden genoemd als interessante en favoriete werkgevers voor bijbanen, evenals ASML en het OM", stelt directeur van Intelligence Group Geert-Jan Waasdorp. "Deze liggen minder in de lijn der verwachting, aangezien zij hooguit (betaalde) stages aanbieden. Een werkgever als Defensie speelt met het idee voor een stage/baan voor jongeren die een tussenjaar willen. Een interessant idee om jongeren met defensie te laten kennismaken." De onderzoekers van Intelligence Group merken verder op dat een bijbaan bij winkels als de Gamma en Media Markt met name onder mannen populair is. Voor vrouwen geldt dat voor Kruidvat en cosmeticaketen ICI Paris XL.